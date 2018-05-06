تشيلسي يقتنص فوزًا ثمينًا من نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي

اقتنص نادي تشيلسي فوزًا ثمينًا من منافسه ليفربول، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو في الدقيقة 32 بضربة رأس، مستغلًا تمريرة عرضية متقنة من النيجيري فيكتور موزيس.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 69 نقطة، لكنه ظل في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 72 نقطة في المركز الثالث.

وتتبقى لليفربول مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي، مقابل مباراتين لتشيلسي.

وهذا أول فوز لتشيلسي على ليفربول في مباراة رسمية، بعد 4 تعادلات وخسارتين.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، بعد تعادلين أمام وست بروميتش ألبيون وستوك سيتي، في حين خسر أمام تشيلسي اليوم.

كما خسر ليفربول 4/2 أمام روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه تأهل إلى المباراة النهائية مستغلًا فوزه ذهابًا 5/2.