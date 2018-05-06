هدف مباراة تشيلسي وليفربول.. جيرو يفتتح التسجيل برأسية رائعة (فيديو)

افتتح المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو التسجيل لفريقه تشيلسي، في المباراة التي تجمعه مع ليفربول في إطار مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى جيرو كرة متقنة من النيجيري فيكتور موزيس، ليرتقي بشكل رائع ويسددها برأسه في مرمى لوريس كاريوس في الدقيقة 32.

ولم يحقق تشيلسي أي فوز رسمي على ليفربول في آخر 6 مباريات (4 تعادلات وخسارتين).

ويحتل ليفربول المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، مقابل 66 نقطة لتشيلسي في المركز الخامس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.