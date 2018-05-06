مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. صراع المربع الذهبي وانتفاضة محمد صلاح و3 أمور أخرى تشعل المواجهة

يتابع عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية التي تجمع بين تشيلسي وضيفه ليفربول، مساء الأحد، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي.

يحتل تشيلسي صاحب الضيافة المركز الخامس برصيد 66 نقطة بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 72 نقطة بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب.

ويستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز الأسباب التي تشعل مواجهة تشيلسي وليفربول خلال الموقعة التي يستضيفها ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

صراع المربع الذهبي

هناك صراع مثير ومشتعل بين الفريقين في المربع الذهبي بجدول ترتيب البريميرليغ.

ويبدو اللقاء فرصة ذهبية لصالح ليفربول لحسم التواجد في المربع الذهبي، فتجنب الهزيمة يعني ضمان تواجد الريدز في المراكز الأولى بالجدول.

ويسعى تشيلسي للفوز لرفع رصيده إلى 69 نقطة وتقليص الفارق إلى 3 نقاط، ويتبقى للبلوز لقاءان في الدوري أمام هيديرسفيلد تاون ثم يخرج لمواجهة نيوكاسل يونايتد.

انتفاضة صلاح

يبحث اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن الانتفاضة واستعادة الأهداف التي توقفت في آخر لقاءين بعد أن تعادل الريدز دون أهداف مع ستوك سيتي بالدوري الإنجليزي، ثم خسر أمام روما الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى صلاح لهز شباك تشيلسي لحسم صراع هدافي البريمييرليغ، إذ سجل الفرعون المصري 31 هدفاً بفارق 4 أهداف عن هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي يخوض لقاءً آخر مؤجلًا مع نيوكاسل.

وأكد محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن صلاح يجب عليه أن يستغل توقف هاري كين عن هز الشباك في مباراة وست بروميتش.

وأضاف: “صلاح لو سجل في مرمى تشيلسي سيصبح في موقف أقوى وعلى أعتاب حسم صراع هدافي البريمييرليغ”.

صدام كونتي وكلوب

يبدو صدام التكتيك بين الثنائي الإيطالي كونتي والألماني يورغن كلوب مثيرًا ومشتعلًا بين الثنائي.

وتقابل كلوب مع نظيره كونتي 3 مرات لم يعرف خلالها الهزيمة وفاز مرة وخسر مرتين كما أن كلوب لم يخسر أمام تشيلسي وفاز مرتين وتعادل 3 مرات خلال 5 مواجهات بينما واجه كونتي ليفربول 3 مرات جميعها مع كلوب ولم يفز بأي مباراة.

يعتمد كونتي على طريقته 3-4-3 ويراهن المدرب الإيطالي على قدرات الثلاثي الدفاعي جاري كاهيل وسيزار ازابيلكويتا وأنتونيو روديجير مع رباعي الوسط نجولو كانتي وسيسك فابريغاس مع الجناحين ماركوس ألونسو وفيكتور موزيس.

ويراهن كونتي على المثلث الهجومي إدين هازارد وويليان مع المهاجم ألفارو موراتا الذي تحسن أداؤه في الفترة الماضية.

أما ليفربول فيعتمد على الثنائي محمد صلاح وروبرت فيرمينو مع إمكانية مشاركة داني إنجز على حساب ساديو ماني، ويراهن الريدز على مثلث الوسط جورجينهو فاينالدوم وجوردان هندرسون وترينت أرنولد مع الرباعي الدفاعي فيرجيل فان ديك وراجنار كلافان وناثانيال كلاين وأندريو روبرتسون.

ليفربول وشبح الإصابات

يخشى كلوب شبح الإصابات في شهر الحسم الذي يخوض خلاله يوم الـ 26 من مايو الجاري مواجهة صعبة ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ليفربول من موجة من الإصابات مثل أوكسليد تشامبرلين وإيمري تشان وآدم لالانا وجويل ماتيب وهذا الرباعي بنسبة كبيرة انتهى الموسم بالنسبة لها.

ولا يرغب كلوب في المزيد من الخسائر بإصابات طويلة خلال المرحلة المقبلة والتجهيز بأعصاب هادئة لنهائي دوري أبطال أوروبا.

عقدة ستامفورد بريدج

يبدو تشيلسي باحثاً عن الفوز على ليفربول في ملعب ستامفورد بريدج للمرة الأولى منذ الـ 27 من يناير 2015 وهو آخر لقاء انتهى بفوز البلوز بهدف نظيف في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفي آخر 3 زيارات من ليفربول لملعب تشيلسي لم يفز البلوز، وتفوق الريدز مرتين وتعادل مرة وهو ما يشعل المواجهة بين الفريقين.