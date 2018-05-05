موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير العربية بشغف، مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، حيث يواجه محمد صلاح مع الريدز فريقه القديم “البلوز”، غدًا الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج بلندن وذلك في إطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء وهم منتشون بتأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار على روما بإجمالي نتيجة (7-6) في لقاءي الذهاب والإياب التي شهدت قوة وإثارة بين الجانبين، بينما على الصعيد المحلي يقدّم ليفربول عروضًا رائعة حتى الآن باستثناء المباراة الأخيرة التي تعادل فيها مع ستوك سيتي بنتيجة سلبية، وكان قد تعادل مع وست بروميتش بنتيجة (2-2)، ليصبح رصيد ليفربول 72 محتلًا المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف صاحب الـ77 نقطة، بينما يأتي الديوك في المركز الرابع برصيد 71 نقطة.

بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 66 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الديوك، بينما يتقدّم بـ9 نقاط كاملة على آرسنال صاحب المركز السادس برصيد 57 نقطة، ولن تكون المباراة سهلة فسيسعى كل فريق إلى إحراز النقاط الآخيرة في المباراتين الأخيرتين من الدوري.

وتُعرض المباراة في الـ5 والنصف مساء بتوقيت القاهرة والـ6 والنصف بتوقيت السعودية والـ7 والنصف بتوقيت الإمارات.

وستذاع المباراة عبر قناة bein sport 2 HD.