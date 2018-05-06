مباراة آرسنال وبيرنلي.. شاهد الممر الشرفي لآرسين فينغر (فيديو وصور)

نظّم لاعبو نادي بيرنلي ممرًا شرفيًا للمدرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، قبل مباراة الفريقين، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.
ويأتي الممر الشرفي من لاعبي بيرنلي تكريمًا لفينغر الذي أعلن أنه سيستقيل من منصبه في نهاية الموسم الحالي، بعد ما يقرب من 22 عامًا مع آرسنال.
وتولى فينغر تدريب آرسنال في أكتوبر 1996، وقاده في 1199 مباراة، وهذه آخر مباراة لفينغر مع آرسنال على ملعب الإمارات.
ونجح فينغر في قيادة آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الدرع الإنجليزية 6 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.
وفي 1199 مباراة لفينغر مع آرسنال فاز الغانرز في 694 مباراة، وتعادل 261، وخسر 244.
ويحتل آرسنال حاليًا المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.
لحظة دخول آرسن فينجر ملعب الإمارات ♥️
pic.twitter.com/QeLUniogtC
— Mohamed Youssef (@cap10_joe) May 6, 2018
ممر شرفي للمدرب أرسين فينجر بمناسبة اخر مبارياته على ملعب الإمارات مع أرسنال https://t.co/AMa5paScHI
— ShoofPremier (@ShoofPremier) May 6, 2018
صور من وداع فينجر لملعب الإمارات ????#شكرا_أرسين pic.twitter.com/n30cO2MKh0
— FilGoal (@FilGoal) May 6, 2018
الممر الشرفي لوداع ارسين فينجر ، لحظات تاريخيه .
— مدرج الإيماريتس (@Emirates_runway) May 6, 2018
تحية فينجر قبل بداية اخر لقاء له مع ارسنال علي ملعب ارسنال pic.twitter.com/FRjvKTwdNu
— mohammed elhayes (@ahlawycataloni) May 6, 2018
وداعاً آرسين فينجر ????????#ارسنال
#MerciArsène pic.twitter.com/Gd1gUfHjDi
— Talal ALHaim (@Talal083) May 6, 2018
الممر الشرفي لـ ارسن فينجـر ..
— صحيفة آرسنال (@Arsenal_Kooora) May 6, 2018
فينجر ???????????????? https://t.co/XMmYn7MxLK
— Abdulaziz Al Obaidan (@AObaidan) May 6, 2018
فينجر يستحق كل هذا الحب والاحترام وداعية تليق بفينجر❤ pic.twitter.com/GIsB6oqkrm
— mohammed (@991Moom) May 6, 2018
فينجر يستحق كل هذا الحب والاحترام وداعية تليق بفينجر❤ pic.twitter.com/GIsB6oqkrm
— mohammed (@991Moom) May 6, 2018