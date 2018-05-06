مباراة آرسنال وبيرنلي.. شاهد الممر الشرفي لآرسين فينغر (فيديو وصور)

مباراة آرسنال وبيرنلي.. شاهد الممر الشرفي لآرسين فينغر (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

نظّم لاعبو نادي بيرنلي ممرًا شرفيًا للمدرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، قبل مباراة الفريقين، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

ويأتي الممر الشرفي من لاعبي بيرنلي تكريمًا لفينغر الذي أعلن أنه سيستقيل من منصبه في نهاية الموسم الحالي، بعد ما يقرب من 22 عامًا مع آرسنال.

وتولى فينغر تدريب آرسنال في أكتوبر 1996، وقاده في 1199 مباراة، وهذه آخر مباراة لفينغر مع آرسنال على ملعب الإمارات.

ونجح فينغر في قيادة آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الدرع الإنجليزية 6 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.

وفي 1199 مباراة لفينغر مع آرسنال فاز الغانرز في 694 مباراة، وتعادل 261، وخسر 244.

ويحتل آرسنال حاليًا المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.

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