مباراة آرسنال وبيرنلي.. شاهد الممر الشرفي لآرسين فينغر (فيديو وصور)

نظّم لاعبو نادي بيرنلي ممرًا شرفيًا للمدرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، قبل مباراة الفريقين، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

ويأتي الممر الشرفي من لاعبي بيرنلي تكريمًا لفينغر الذي أعلن أنه سيستقيل من منصبه في نهاية الموسم الحالي، بعد ما يقرب من 22 عامًا مع آرسنال.

وتولى فينغر تدريب آرسنال في أكتوبر 1996، وقاده في 1199 مباراة، وهذه آخر مباراة لفينغر مع آرسنال على ملعب الإمارات.

ونجح فينغر في قيادة آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الدرع الإنجليزية 6 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.

وفي 1199 مباراة لفينغر مع آرسنال فاز الغانرز في 694 مباراة، وتعادل 261، وخسر 244.

ويحتل آرسنال حاليًا المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.

لحظة دخول آرسن فينجر ملعب الإمارات ♥️

pic.twitter.com/QeLUniogtC — Mohamed Youssef (@cap10_joe) May 6, 2018

ممر شرفي للمدرب أرسين فينجر بمناسبة اخر مبارياته على ملعب الإمارات مع أرسنال https://t.co/AMa5paScHI — ShoofPremier (@ShoofPremier) May 6, 2018

الممر الشرفي لوداع ارسين فينجر ، لحظات تاريخيه . pic.twitter.com/eoVgOyNPXb — مدرج الإيماريتس (@Emirates_runway) May 6, 2018

تحية فينجر قبل بداية اخر لقاء له مع ارسنال علي ملعب ارسنال pic.twitter.com/FRjvKTwdNu — mohammed elhayes (@ahlawycataloni) May 6, 2018

الممر الشرفي لـ ارسن فينجـر .. pic.twitter.com/ShLYNDYJJx — صحيفة آرسنال (@Arsenal_Kooora) May 6, 2018

فينجر يستحق كل هذا الحب والاحترام وداعية تليق بفينجر❤ pic.twitter.com/GIsB6oqkrm — mohammed (@991Moom) May 6, 2018