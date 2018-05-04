إقامة ممر شرفي لآرسين فينغر خلال مباراة آرسنال وبيرنلي

سيُنظّم كلٌ من آرسنال وبيرنلي الأحد، ممرًا شرفيًا للمدرب الفرنسي آرسين فينغر، في آخر مباراة يديرها المدرب الفرنسي على ملعب الإمارات.

وقبل بدء المباراة، سيُنظّم لاعبو آرسنال وبيرنلي ممرًا شرفيًا تقديرًا لمسيرة فينغر على مدار 22 عامًا في قيادة “المدفعجية”.

كما سيوزع النادي قمصان الفريق بلونيها الأبيض والأحمر المميزين، حاملةً عبارة “شكرًا آرسين”، قُبيل انطلاق اللقاء.

ودُعي لهذه المناسبة عدد من اللاعبين الذين ارتدوا قميص آرسنال في أكثر من 100 مباراة، كي يشاركوا في طواف شرفي بأرجاء الملعب الذي يستضيف آخر مباراة على أرض ملعب الإمارات، ووداع المدرب الفرنسي.

ويعتزم الجمهور تخصيص مزيد من التكريم للفرنسي، مثل إطلاق اسمه على أحد مدرجات الملعب، أو وضع تمثال له على غرار تييري هنري، وهربرت تشابمان، وتوني آدامز، خارج ملعب الإمارات، رغم عدم وجود شيء رسمي بعد.

ويخوض الفريق اللندني هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل ضمان المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، عبر الملحق، الذي يجري في يوليو (تموز) المقبل.

وكان فينغر أعلن قبل أسابيع رحيله عن آرسنال بعد 22 عامًا في النادي، وبعد تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس إنجلترا 7 مرات.