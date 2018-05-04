مورينيو يرشح مساعده لتولي تدريب آرسنال

يعتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن مساعده روي فاريا يمكن أن يكون الرجل “المناسب” لتولي مسؤولية تدريب آرسنال منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن فاريا البالغ من العمر 42 عامًا، أحد المرشحين لخلافة الفرنسي آرسين فينغر، الذي سيرحل بعد 22 عامًا مع النادي اللندني.

ويعمل البرتغالي فاريا مع مورينيو منذ 2001، ونالا معًا 25 لقبًا مع 6 أندية مختلفة.

وأجاب مورينيو عند سؤاله عن إمكانية ترشيح مساعده لتولي تدريب آرسنال قائلًا: “أعتقد نعم. لا أعلم (هل يريد أن يكون مدربًا). تسألوني هل هو الرجل المناسب؟ وإجابتي نعم”.

وتابع: “أقول ذلك؛ لأنه أكثر من مساعدي فهو صديقي. لو أُتيحت لأحد أصدقائي فرصة عمل كبير، سأساعده على حزم ونقل أمتعته، وأتمنى له التوفيق”.

“قابلته عندما كان طالبًا في الجامعة، وعملنا سويًا لمدة 18 عامًا. هو صديق أكثر منه مساعد”.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن ميكل أرتيتا وباتريك فييرا لاعبي آرسنال السابقين، ولويس إنريكي مدرب برشلونة السابق وزيليكو بوفاتش مساعد مدرب ليفربول، من المرشحين لتولي تدريب آرسنال أيضًا.