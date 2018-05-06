نجم لاتسيو أولى صفقات مانشستر يونايتد في الموسم الجديد

وافق جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على دفع 80 مليون جنيه إسترليني لسيرغي ميلانكوفيتش-سافيتش، لاعب لاتسيو الإيطالي، ليصبح أولى صفقات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يصبح لاعب وسط لاتسيو أولى صفقات يونايتد للموسم الجديد بعد حدوث انفراجة في المفاوضات بين الجانبين الأسبوع الماضي.

وكان يونايتد مترددًا في دفع المبلغ الذي طلبه لاتسيو مقابل الاستغناء عن الدولي الصربي لكن في النهاية رضخ النادي الإنجليزي ليضم اللاعب الصيف الحالي.

وسيصبح سيرغي (23 عاما) ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي العريق بعد بول بوغبا المنضم من يوفنتوس قبل موسمين مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

لكن ضم لاعب وسط مدافع كان أولوية لمورينيو بعد اعتزال القائد مايكل كاريك وتردد مروان فيلايني في تجديد عقده مع النادي.

ويعتبر ميلانكوفيتش-سافيتش خيارًا مثاليًا للمشاركة مع مواطنه نيمانيا ماتيتش في خط وسط يونايتد لمواجهة هيمنة مانشستر سيتي على البريميرليغ.

وخاض اللاعب الشاب ثلاثة مواسم مذهلة مع فريق العاصمة الإيطالية بعد انضمامه من جينك البلجيكي ما دفع ريال مدريد لمتابعته والتفكير في ضمه.

واستعان مورينيو بلاعبه السابق ماتيا كيزمان أحد لاعبيه في صفوف تشيلسي ووكيل أعمال ميلانكوفيتش-سافيتش في إقناع اللاعب بالانضمام ليونايتد.

وكان لكيزمان دوركبير في إقناع اللاعب بالانضمام ليونايتد وتفضيله على العديد من أندية أوروبا التي كانت تطمح إلى ضمه.