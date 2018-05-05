تطورات الحالة الصحية لأسطورة مانشستر يونايتد أليكس فيرغسون إثر جراحة في المخ

قال مانشستر يونايتد إن أليكس فيرغسون، أنجح مدرب في تاريخ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، خضع لجراحة عاجلة، اليوم السبت، بعد إصابته بنزيف في المخ.

وأضاف النادي في بيان: “الجراحة سارت بشكل جيد جدًا؛ لكنه بحاجة لفترة من العناية الفائقة لاستكمال التعافي. عائلته تطلب الخصوصية في هذا الأمر”.

وكتب مايكل كاريك، قائد يونايتد، في حسابه على تويتر “أشعر بالحزن لسماع نبأ أن اليكس في حالة خطيرة في المستشفى. قلبي معه ومع عائلته. كن قويًا”.

وذكرت تقارير إعلامية أن نجله دارين مدرب دونكاستر روفرز غاب عن مباراة فريقه، اليوم السبت، لأسباب عائلية.

خضع السير أليكس فيرغسون لعملية جراحية اليوم بسبب نزيف في الدماغ. وقد سارت العملية بشكل جيد لكنه يحتاج إلى فترة من الرعاية المكثفة للمساعدة في شفائه. طلبت عائلة السير أليكس الخصوصية في هذه المسألة. الجميع في مانشستر يونايتد يرسلون أطيب التمنيات. pic.twitter.com/ulgy4VNnRf — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) May 5, 2018

وتولى فيرغسون البالغ من العمر 76 عامًا قيادة يونايتد من 1986 وحتى 2013 وأحرز لقب دوري أبطال اوروبا مرتين بالإضافة إلى 13 لقبًا في الدوري الممتاز وخمسة في كأس الاتحاد الانجليزي.

وحصل على وسام فارس في 1999 عندما قاد يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد.

وصنع سمعته التدريبية في بلاده إسكتلندا مع أبردين، حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الاسكتلندي إضافة للقب كأس أوروبا لأبطال الكؤوس.

وبعد قيادة إسكتلندا إلى كأس العالم 1986 بعد وفاة جاك ستاين تولى فيرجسون المسؤولية في يونايتد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1986 بعد إقالة رون أتكينسون.

واحتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف العام لتحقيق لقبه الأول مع الفريق، عندما فاز بكأس الاتحاد الانجليزي في 1990.