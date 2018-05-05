نقل أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق إلى المستشفى بسبب أزمة صحية خطيرة

كشفت تقارير إعلامية عاجلة عن نقل أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، إلى المستشفى بسبب مروره بأزمة صحية خطيرة.

وقال مانشستر يونايتد، إن فيرغسون أنجح مدرب في تاريخ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خضع لجراحة عاجلة، اليوم السبتن بعد إصابته بنزيف في المخ.

وأضاف النادي في بيان: “الجراحة سارت بشكل جيد جدا لكنه بحاجة لفترة من العناية الفائقة لاستكمال التعافي.. عائلته تطلب الخصوصية في هذا الأمر”.

وذكرت تقارير إعلامية أن نجله دراين مدرب دونكاستر روفرز غاب عن مباراة فريقه اليوم السبت لأسباب عائلية.

Sir Alex Ferguson taken ill BREAKING: Sir Alex Ferguson is in a serious condition in hospital and will have surgery later tonight. Posted by Sky Sports on Saturday, May 5, 2018

وعانى فيرغسون من بعض المتاعب الصحية ليلة الخميس، قبل أن تحضر عربة إسعاف لنقله إلى مستشفى سالفورد رويال.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن المدرب الإسكتلندي السابق سيخضع لجراحة مساء اليوم، بعد أن عانى من نزيف في المخ.

وظهر فيرغسون علنًا للمرة الأخيرة، خلال مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، يوم الأحد الماضي، عندما قام بتكريم آرسين فينغر قبل انطلاق اللقاء.

وتولى فيرغسون البالغ من العمر 76 عاما قيادة يونايتد من 1986 وحتى 2013 وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين بالإضافة إلى 13 لقبا في الدوري الممتاز.

وعكف فيرغسون (76 عامًا) على حضور مباريات مانشستر يونايتد من الملعب، منذ تنحيه عن قيادة الفريق بنهاية موسم 2012\2013، بعد 27 عامًا كمدرب للشياطين الحمر.