جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة توتنهام أمام وست بروميتش (صورة)

في مفاجأة كبيرة بالجولة 37 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الحالي، يوم السبت، أسقط وست بروميتش نظيره توتنهام بهدف دون رد.

ورفع بروميتش رصيده للنقطة رقم 31 في المركز قبل الأخير بترتيب جدول البريميرليغ، منتظرًا “معجزة” للبقاء وعدم الهبوط للشاميونشيب.

وتوقف رصيد توتنهام هوتسبير عند 71 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي، إذ كانت أمامه فرصة لتخطي ليفربول صاحب المركز الثالث.

وأحرز جاك ليفرمور هدف وست بروميتش الوحيد في الدقيقة 92 من أحداث المباراة، لينتظر الفريق للمباراة الأخيرة لتحديد موقفه النهائي من البقاء أو الهبوط.

ويحتاج وست بروميتش للفوز على كريستال بالاس في ملعب الأخير، مع خسارة سوانزى سيتي مباراتيه المتبقيتين.