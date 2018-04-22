هكذا داعب يورغن كلوب لاعبه محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي‎ (فيديو)

داعب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لاعبه محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ووجه كلوب رسالة إلى صلاح قائلًا: “إن رأيت هذا الفيديو اعلم أنك فزت بالجائزة وعد بسرعة إلى الفريق لأننا مقبلون على مباراة مهمة يوم الثلاثاء”.

ويعلب ليفربول مع روما الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

“نيابة عن أسرة ليفربول أهنئ محمد صلاح، لقد كانت رحلة رائعة إلى الآن. عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير ليحققه. مع أطيب التمنيات بمستقبل أفضل مع ليفربول”. ???? كلمات المدير الفني بعد فوز @22mosalah بجائزة @PFA: https://t.co/ze4aXc1TIR pic.twitter.com/qAEV7mICLX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

وتوّج المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، اليوم الأحد، بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة وكذلك ثاني عربي وإفريقي بعد فوز الجزائري رياض محرز المحترف في ليستر سيتي بها في موسم 2015-2016.

ويعد صلاح أيضًا سابع لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بالجائزة بعدما فاز بها من قبل تيري مكديرموت والاسكتلندي كيني دالغليش والويلزي إيان راش و جون بارنس وستيفين جيرارد و الأورغوياني لويس سواريز.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وانتزع المهاجم المصري الجائزة بعد مستواه المتميز الذي ظهر به في أول مواسمه مع ليفربول، حيث تمكن في تسجيل 41 هدفًا خلال 46 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها ليفربول هذا الموسم.