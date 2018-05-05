ستوك سيتي يهبط من الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام كريستال بالاس

هبط ستوك سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التفريط في تقدمه بهدف والخسارة 2-1 أمام مضيفه كريستال بالاس، اليوم السبت.

وكان ستوك يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آماله في تجنب الهبوط بعد عشر سنوات من اللعب في دوري الأضواء لكن فريق المدرب بول لامبرت خسر بعد هدف من باتريك فان أنهولت قرب النهاية.

ومنح شيردان شاكيري التقدم لستوك بعد ركلة حرة غيّرت اتجاهها في الدقيقة 43 قبل أن يدرك جيمس مكارثر التعادل من هجمة مرتدة سريعة خلال الشوط الثاني.

وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي جاء هدف الفوز لبالاس الذي ضمن البقاء لموسم آخر على الأقل في الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب روي هودجسون.

وفي الجولة الأخيرة للدوري سيلعب ستوك مع سوانزي سيتي بينما يلتقي بالاس مع وست بروميتش ألبيون