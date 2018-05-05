رياض محرز يفضّل آرسنال على مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن النجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، قد يتجه للعب في آرسنال الموسم المقبل، رغم أنه كان قريبًا من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وكان محرز (27 عامًا) على وشك الانضمام إلى مانشستر سيتي؛ إلا أن مبالغة إدارة ليستر سيتي في الحصول على المال حال دون إتمام الصفقة.

وقالت صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية، إن محرز مصمم على مغادرة ليستر سيتي الصيف المقبل، لكنه قد يفضّل آرسنال على مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن محرز يمتلك منزلًا في مدينة لندن حيث مقر نادي آرسنال، وارتبط محرز بالانتقال إلى الغانرز صيف العام 2016، بعد أن قاد ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016، في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم.

وسجل محرز 11 هدفًا وصنع مثلها في 39 مباراة مع ليستر سيتي في جميع المسابقات الموسم الحالي.