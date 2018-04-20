مانشستر سيتي يرفع العرض المادي لضم رياض محرز

رفع مانشستر سيتي عرضه للتعاقد مع الجزائري الدوري رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي إلى 65 مليون جنيه استرليني.

وتقدم بيب غوارديولا المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعرضين سابقين لضم محرز في يناير/كانون الثاني الماضي لكن ليستر رفض الاستغناء عن لاعب الوسط البالغ عمره 27 عامًا.

ورغم زيادة العرض المادي لسيتي إلا أن مسؤولي ليستر رفضوا الاستغناء عن اللاعب بأقل من 85 مليون استرليني.

ويتبقى في عقد لاعب وسط لوهافر الفرنسي السابق مع ليستر عامان، لكن غوارديولا يصر على ضم محرز في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل الذي يأمل فيه أن ينافس بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن محرز تقدم بطلب لإدارة ليستر سيتي برغبته في الرحيل نهاية الموسم الماضي إلا أنه ظل في النادي وشارك في 37 مباراة مع الفريق سجل خلالها 11 هدفًا حتى الآن.

وحاز محرز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام قبل الماضي عندما قاد ليستر للتتويج بلقب الدوري الممتاز في 2016.