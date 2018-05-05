يايا توريه لن يرحل عن الدوري الإنجليزي

أعلن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، رحيل لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه، في نهاية الموسم الحالي، لكن توريه قد لا يرحل عن المسابقة.

لكن تقارير صحفية إنجليزية أشارت إلى أن توريه (34 عامًا) لا يفكر في الرحيل عن إنجلترا بعد 8 سنوات قضاها في مانشستر سيتي؛ بسبب استقرار أسرته هناك.

ويرى الدولي الإيفواري أنه يتمتع بحالة بدنية عالية تفي بمتطلبات الدوري الممتاز، رغم أنه لم يشارك في 90 دقيقة كاملة خلال مبارياته التسع بالدوري هذا الموسم.

وأكمل توريه 5 مباريات في كأس رابطة الأندية المحترفة ودوري الأبطال، لكن تظل أمامه فرص للبقاء بالبريميرليغ في أندية: إيفرتون وبيرنلي وهدرسفيلد تاون.

ولا يرغب لاعب الوسط الانتقال للدوري الصيني، ولا يملك نيويورك سيتي، النادي الشقيق لمانشستر سيتي، الخيار الأول للتعاقد معه إذا انتقل إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

وانضم توريه إلى مانشستر سيتي في 2010 قادمًا من برشلونة، عندما كان غوارديولا مدربًا للعملاق الكتالوني، وقد غاب عن جزء من الموسم الماضي؛ بعد خلاف علني بين وكيل أعماله ديميتري سيلوك وغوارديولا، قبل أن يعتذر ويعود للفريق، وجرى تمديد عقده لعام واحد.

وفاز توريه بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد، خلال 8 مواسم في مانشستر سيتي.