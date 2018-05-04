رسميًا.. غوارديولا يُعلن رحيل يايا توريه عن مانشستر سيتي

أعلن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، أن لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه لن يستمر مع الفريق للموسم المقبل.

وسيلعب توريه (34 عامًا) آخر مباراة له على ملعب الاتحاد، الأربعاء المقبل، حين يواجه السيتي فريق برايتون في الجولة قبل الأخيرة بالبريميير ليغ.

وقال غوارديولا: “يايا توريه لن يبقى الموسم المقبل. سنسعى للفوز بالمباراة أمام برايتون من أجله”.

وانضم لاعب الوسط الإيفواري للسيتي في 2010 مقابل 24 مليون إسترليني (27 مليون يورو) قادمًا من برشلونة، ووقّع على التمديد لعام حتى نهاية هذا الموسم في يونيو (حزيران) 2017.

وخاض يايا هذا الموسم 16 مباراة مع السيتي ولم يسجل أي هدف.

وشارك اللاعب الإيفواري في 229 مباراة بالبريميير ليغ مع الفريق، وتوج معه بالدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد مرة واحدة وكأس الرابطة مرتين.