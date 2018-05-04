لهذا السبب.. بوكوتينيو يُعرب عن سعادته بخروج آرسنال من الدوري الأوروبي

أعرب مدرب توتنهام هوتسبير، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن سعادته بضمان أصحاب المراكز الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مباشرة، بعد هزيمة آرسنال وخروجه الليلة الماضية من الدوري الأوروبي.

وإذا كان آرسنال نجح بإحراز لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، حينها كان سيتوجب على صاحب المركز الرابع، وهو توتنهام حاليًا، خوض الأدوار التمهيدية في بداية الموسم المقبل للتأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.

وخسر فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر 1-2 بمجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، ليضمن أصحاب المراكز الـ4 الأولى التأهل مباشرة إلى دور المجموعات في البطولة الأوروبية الأبرز.

وقال بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي:”الآن أصبح الأمر محسومًا أن أصحاب المراكز الـ4 الأولى سيتأهلون مباشرة إلى دوري الأبطال”.

وأضاف:”بالتأكيد لست من نوعية الأشخاص الذين يبتهجون لهزيمة فريق آخر، لكن مصلحة توتنهام تقتضي إنهاء الموسم في المركز الثالث، وفي أسوأ الأحوال في المركز الرابع”.

ويتأخر توتنهام، الذي له مباراة مؤجلة، بنقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث، وبـ6 نقاط عن مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثاني، لكن بوكيتينو يأمل بأن يتمكن فريقه من اقتناص مركز وصيف البطل، في حال تعثر فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقال بوكيتيو:”المسألة لا تتعلق بنا فحسب، وما نستطيع فعله هو محاولة إنهاء الموسم في المركز الثالث، وعلينا تحقيق الفوز في المباريات الـ3 المتبقية، وانتظار أي خسارة تلحق بمانشستر يونايتد.. وكل شيء وارد في كرة القدم، ولهذا هي رياضة رائعة”.