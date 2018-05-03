غريزمان لعب أمام آرسنال في الدوري الأوروبي ورأسه ينزف لـ25 دقيقة

خاض الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد 25 دقيقة من مباراة قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال بجرح قطعي غائر في مؤخرة رأسه ونزيف شديد.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة إثر ضربة بالكوع وجهها له لاعب آرسنال كالوم تشامبرز، وقد حاول غريزمان إبلاغ الحكم الإيطالي جيانلوكا روتششي بأنه ينزف لكن دون جدوى ليواصل اللعب والدم ينزف من رأسه لمدة 25 دقيقة كاملة.

ورغم أن الالتحام بين اللاعبين تم في الدقيقة 22 إلا أن غريزمان واصل اللعب بشكل طبيعي وسنحت له فرصة واحدة للتسجيل لكن زميله دييغو كوستا وضع أتلتيكو في المقدمة وسجل هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وفاز أتلتيكو 2-1 في مجموع المباراتين وسيلاقي أولمبيك مرسيليا الفرنسي في النهائي الذي سيقام في ليون في 16 مايو/ آيار الجاري.

ولم يصنع أتلتيكو الكثير من الفرص لكن بدا مسيطرا ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة 12 على التوالي في كافة المسابقات على استاده واندا متروبوليتانو ليبلغ خامس نهائي أوروبي منذ 2010.

مشجع لآرسنال يتكبد مشاق السفر لمدريد لينام في الملعب

من جهة أخرى شهدت المباراة سخرية من مشجع لفريق آرسنال، بعدما “نام” في مقعده وسمع شخيره لدرجة عرضته للسخرية من باقي المشجعين.

وتكبد المشجع الإنجليزي مشاق السفر لمدريد لمتابعة فريقه المفضل واشترى تذكرة للقاء لكن التعب جعله ينام ولم يشاهد اللقاء.

وقبل اللقاء قامت بعض جماهير آرسنال بالغناء في شوارع مدريد بأغنية تسخر من لاعبهم السويسري جرانيت تشاكا.