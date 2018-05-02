مباراة ليفربول وريال مدريد.. نهائي مكرر لدوري أبطال أوروبا بعد 37 عامًا‎

سيكون نهائي النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي سيجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي هو نهائي مكرر جاء بعد غياب 37 عامًا.

وستقام المباراة النهائية للبطولة القارية في 26 مايو/ أيار الجاري على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وسيكون نهائي النسخة الحالية تكرارًا لنهائي أبطال أوروبا الذي أقيم عام 1981، وجمع الفريقين، ونجح وقتها ليفربول في حسم المواجهة لصالحه بالفوز على الملكي بهدف دون رد.

وانتزع ليفربول بطاقة التأهل للنهائي للمرة الثامنة في تاريخه، ليواجه الملكي صاحب الخبرة في المباريات النهائية والتي وصل إليها أمس الثلاثاء للمرة 16.

وبلا شك، يسعى ليفربول لتحقيق اللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب دام 13 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2005 وهي المرة الأخيرة التي توّج بها بلقب البطولة القارية.

في الوقت الذي سيحاول فيه ريال مدريد التتويج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي و13 في تاريخه.