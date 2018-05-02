ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. ماني يدخل صراع الهدافين مع محمد صلاح وفيرمينو ورونالدو

لم يسجل المصري محمد صلاح ولا زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في خسارة ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام روما في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكن السنغالي ساديو ماني تكفل بذلك.

ورغم الخسارة بلغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا ليلتقي مع حامل اللقب ريال مدريد يوم 26 مايو/أيار الحالي في كييف عاصمة أوكرانيا.

وأهدر صلاح وفيرمينو فرصة مطاردة الهداف التاريخي للبطولة كريستيانو رونالدو الذي سجل 15 هدفًا في المسابقة لكن الدولي السنغالي سجل هدفه التاسع في البطولة الحالية ليصبح متأخرًا بفارق هدف واحد عن صلاح وفيرمينو وستة عن رونالدو.

وبلغ ريال مدريد المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في آخر خمس سنوات لكن دون أن يسجل “الدون” في مباراتي قبل النهائي.

ويملك النجم المصري والدولي البرازيلي عشرة أهداف لكل منهما وفي حال بلوغ ليفربول للنهائي في كييف يوم 26 مايو/أيار الحالي ستكون فرصتهما أكبر لمنافسة رونالدو وكذلك ماني.

وغاب الدولي المصري عن هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي بعدما شارك في التعادل السلبي أمام ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

كما زاد البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما من رصيده التهديفي عندما سجل هدف التعادل لفريقه 2-2 على الملعب الأولمبي.

وفيما يلي ترتيب هدافي المسابقة الحالية:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد ) : 15 هدفًا

2- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) :10 أهداف

3- البرازيلي روبرتو فيرمينيو ( ليفربول ) : 10 أهداف

4- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول ) : 9 أهداف

5- البوسني إيدين دجيكو ( روما ) : 8 أهداف

6- الفرنسي وسام بن يدر ( إشبيلية ) : 8 أهداف

7- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) :7 أهداف

8- الأوروغوياني إيدينسون كافاني ( باريس سان جيرمان ) : 7 أهداف

9- البرازيلي نيمار ( باريس سان جيرمان ) : 6 أهداف

10- الأرجنتبيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) : 6 أهداف