البرلمان البريطاني يناقش عودة التشجيع وقوفًا في الدوري الإنجليزي

سيناقش البرلمان البريطاني يوم الـ25 من يونيو/ حزيران المقبل إمكانية السماح بوجود مدرجات آمنة للتشجيع وقوفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري الدرجة الثانية.

وجاء هذا القرار بعدما وقع أكثر من 110 آلاف شخص على التماس للحكومة البريطانية.

وبات إلزاميًا على كل ملاعب الدوري الممتاز والدرجة الثانية في إنجلترا أن تكون مدرجاتها من المقاعد، وذلك عقب كارثة هيلزبره في 1989 عندما سقط 96 قتيلًا من مشجعي ليفربول في حادث تدافع في قبل نهائي كأس الاتحاد أمام نوتنغهام فورست.

وترغب رابطة الدوري الإنجليزي في إعادة المناقشات حول عودة مدرجات التشجيع وقوفًا.

وكان وست بروميتش ألبيون تقدم بطلب لتطبيق نظام تجريبي يسمح بتغيير 3600 مقعد عادي إلى “مقاعد سكك حديدية” لكن الحكومة رفضت ذلك الشهر الماضي.