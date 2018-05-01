هاري كين يتوعد محمد صلاح ويهدده بخطف لقب هداف الدوري الإنجليزي

أكد هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، أنه جاهز بنسبة 100% لمواصلة مطاردة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ولا يزال الدولي الإنجليزي بعيدًا عن مستواه رغم أنه سجل الهدف الثاني في فوز فريقه بهدفين نظيفين على واتفورد، يوم الإثنين بالدوري، لكن كين أكد أنه تعافى تمامًا من الإصابة، وما أثير من انتقادات تعرض لها احتساب هدف سجله زميله كريستيان إريكسن من أجل اللحاق بصلاح.

ومرّ كين بعدة أسابيع صعبة داخل وخارج الملعب، لكن رغبته بتسجيل الأهداف لم تخذله أبدًا مثلما أظهر هدفه الثاني، مؤكدًا أنه يسعى بقوة إلى اقتناص لقب الهداف.

وسجل كين البالغ من العمر 24 عامًا 27 هدفًا في الدوري، مقابل 31 للنجم المصري البالغ من العمر 25 عامًا قبل ثلاث جولات لتوتنهام على النهاية مقابل مباراتين لليفربول.

وقال كين:”أريد الفوز بكل شيء، سواء لقب الهداف أو كل مباراة.. ولا أخشى قول ذلك، وإصابتي على ما يرام ، ونجحت في التسجيل أمام واتفورد، وسنحت لي بعض الفرص الاخرى. وأشعر أن حالتي جيدة، وأتطلع إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة”.

وبدا كين بعيدًا عن مستواه منذ عودته من إصابة في الكاحل مُني بها في مارس/آذار الماضي ضد بورنموث، وغاب بسببها عن آخر مباراتين وديتين لإنجلترا. وأعلن النادي في البداية غيابه لمدة تزيد على شهر، لكنه عاد في أول أبريل/ نيسان ليشارك كبديل أمام تشيلسي.

وأثار مستواه المتواضع منذ ذلك الوقت تساؤلات عما إذا كان عاد للعب بشكل أسرع من اللازم، وأنه ربما كان سيستفيد من فترة راحة أطول قبل كأس العالم، لكن توتنهام لم يمتلك أفضلية إراحة مهاجمه الأساسي.

وأضاف كين:”أكره الخسارة، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل أمام واتفورد، وكنا أبطأ بعض الشيء، خاصة خلال الشوط الأول، لكن بفضل تألق هوغو لوريس أنهينا الشوط الأول لصالحنا، وسجلنا الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني لحسم الفوز”.

وتابع:”الشيء الأهم لنا هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مباشرة دون انتظار نتائج المنافسين، ونأمل أن نضمن ذلك”.