ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين على واتفورد (صورة)

سجّل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدفًا لفريقه توتنهام هوتسبير على واتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي، لحساب الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الدولي الإنجليزي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 27 على مستوى الدوري الإنجليزي، وهو في المركز الثاني على اللائحة، إذ يتأخر بـ 4 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجًل 31 هدفًا.

وفاز توتنهام 2/0 بتوقيع هاري مين وديلي آلي، ليرفع ريده من النقاط إلى 71 في المركز الرابع.

ويأتي المجم الأرجنتيني سيرجيو أغوير في المركز الثاني ضمن قائمة الهدافين وفي رصيده 21 هدفًا، مقابل 18 هدفًا لزميله الإنجليزي رحيم سترلينغ في المركز الرابع، و17 هدفًا لجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي في المركز الخامس

وتتبقى مباراتين لليفربول مقابل 3 مباريات لتوتنهام في الدوري الإنجليزي.