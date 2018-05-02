بعد السخرية منه.. هاري كين يتساءل عن عقلية المشجعين الإنجليز قبل كأس العالم

قال هاري كين، مهاجم إنجلترا، إنه من السهل السخرية من لاعبي المنتخب الإنجليزي، لكنه أكد أن ذلك يعكس ضعف عقلية المشجعين قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

وتعرض كين مهاجم توتنهام هوتسبير البالغ عمره 24 عامًا لسخرية حادة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، بعدما قرر التقدم بالتماس ضد احتساب هدف لتوتنهام باسم زميله كريستيان إريكسن أمام ستوك سيتي وادعى أنه صاحب الهدف.

وأطلق حساب كأس الاتحاد الإنجليزي على تويتر مزاحًا ساخرًا من كين بعد خسارة توتنهام قبل نهائي المسابقة أمام مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي وصفه مدربه ماوريسيو بوكيتينو بالشيء “المحرج”.

وقال كين لوسائل إعلام بريطانية: “من السهل هذه الأيام المزاح الساخر مع لاعبي إنجلترا والسخرية منهم، وإذا لم نلعب بشكل جيد في كأس العالم سيقول البعض ‭’‬ألم نقل لكم ذلك من قبل‭’‬”.

وأضاف: “ربما يعكس ذلك ضعف العقلية لكن هذا هو الحال ونحن كفريق ينصب تركيزنا على ما ينبغي فعله.

“يجب أن نذهب إلى هناك بثقة وأن يكون تفكيرنا في قدرتنا على الفوز. نحن نحاول الفوز بكل شيء ولن يختلف الأمر في كأس العالم”.

وأحرز كين 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ومن المتوقع أن يقود هجوم إنجلترا في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل.

وستبدأ إنجلترا مشوارها أمام تونس في 18 يونيو حزيران قبل أن تواجه بنما وبلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة.