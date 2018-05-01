تأمينات مشددة لعائلات لاعبي المنتخب الإنجليزي في كأس العالم بروسيا

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن زوجات وصديقات لاعبي منتخب إنجلترا سيحصلون على المزيد من الأمان في روسيا ، وسط مخاوف تتعلق بالسلامة قبيل انطلاق كأس العالم هذا الصيف.

وسوف يحظى أفراد عائلة النجوم والفريق الفني لمنتخب الأسود الثلاثة خلال البطولة بحماية مشددة، والتي ستصل لروسيا كجزء من أعضاء بعثة الاتحاد الإنجليزي الرسمية.

وبحسب التقارير، ستسافر زوجات وصديقات نجوم المنتخب الإنجليزي عبر شركة السفريات الرسمية التابعة للاتحاد الإنجليزي، فيما قام بعض اللاعبين باستئجار خدمات أمن خاص لمرافقة ذويهم.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يوسع فيها الاتحاد حجم بعثة المنتخب ليشمل عائلات اللاعبين منذ العام 2006، حيث استقرت زوجات وصديقات اللاعبين في بلدة بادن على بعد مسافة قصيرة من مقر بعثة منتخب إنجلترا في ألمانيا.

يذكر أن التشتيت بين اللاعبين وأسرهم في حينه أدى لهزيمة المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي أمام البرتغال بركلات الترجيح.

وبينما يريد رئيس الاتحاد الإنجليزي غاريث ساوثغيت توفير جو مريح في روسيا، من المرجح أن تستقر عائلات اللاعبين على بعد 30 ميلًا تقريبًا من النجوم الذين يتنافسون على استعادة كأس العالم.

وتواجه إنجلترا في مباريات المجموعات كلًا من تونس وبنما وبلجيكا، والتي تتطلع كل منها للوصول إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 12 عامًا.