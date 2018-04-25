رسميًا.. تشامبرلين لاعب وسط ليفربول يغيب عن منتخب إنجلترا في كأس العالم

سيغيب أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط منتخب إنجلترا عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد إصابته في أربطة الركبة خلال فوز فريقه ليفربول 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ملعب أنفيلد محمولًا على محفة في الدقيقة 18 بعد كرة مشتركة مع ألكسندر كولاروف الظهير الأيسر لروما.

وقال النادي الانجليزي في بيان رسمي: “يؤكد ليفربول انتهاء موسم أليكس أوكسليد-تشامبرلين على مستوى النادي والمنتخب بسبب إصابة في أربطة الركبة تعرض لها أمام روما أمس الثلاثاء”.

وتابع: “حجم الإصابة يعني أن أوكسليد-تشامبرلين سيغيب عن المباريات المتبقية لليفربول هذا الموسم إضافة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا مع انجلترا”.

وكأس العالم 2018 ستكون ثالث بطولة دولية يغيب عنها أوكسليد-تشامبرلين بسبب مشكلة في الركبة.

وغاب لاعب الوسط الذي انتقل إلى ليفربول من آرسنال في بداية الموسم الحالي عن كأس العالم 2014 بعد إصابته في مباراة ودية مع إنجلترا.

كما غاب عن بطولة أوروبا 2016 بسبب إصابة مماثلة.