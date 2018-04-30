كازورلا يستعد للعودة لآرسنال بعد غياب أكثر من 18 شهرًا

يأمل سانتي كازورلا لاعب وسط آرسنال في العودة للملاعب قبل نهاية الموسم بعد غياب دام أكثر من عام ونصف بسبب إصابة في وتل العرقوب.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا منذ أكتوبر 2016 بسبب مشكلة في وتر العرقوب احتاج علاجها العديد من العمليات الجراحية بما في ذلك تطعيم تحت الجلد في ذراعه.

ورغم ذلك تعززت فرص عودة الدولي الإسباني السابق للملاعب عقب إعادة تأهيله، إذ تدرب في ملعب الإمارات قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

ويأمل أن يعود كازورلا، الذي انضم إلى المدفعجية قادمًا من مالاغا في أغسطس 2012، للمشاركة خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الذي سيشهد وداع الفرنسي آرسين فينغر لملعب الإمارات.

وكجزء من إعادة تأهيله، عاد لاعب الوسط الإسباني إلى ناديه السابق ريال أوفيدو لمواصلة تدريباته من أجل المشاركة في آخر مباريات الموسم.

وقال كازورلا: “ما زال أمامي طريق طويل، لأنه بعد غياب عن الملاعب أكثر من 18 شهرًا، يجب القيام بكل شيء في وقته. لكني أشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل”.

وأضاف الدولي الإسباني السابق لصحيفة “أس” هدفي المشاركة في جزء من الموسم الحالي لكن علينا الاعتناء بالأمر. بعد الغياب فترة طويلة ستستغرق العودة وقتًا أطول. هذا صراع حقيقي. آمل أن أعود في أقرب وقت ممكن”.

ولا يعرف كازورلا بعد ما إذا كان سيبقى في آرسنال الموسم المقبل في ظل استعداد النادي اللندني للموسم في غياب فينغر بعد 22 عامًا متتالية.

لكن اللاعب يعتقد أن تأثير فينغر سيتضح جليًا في النادي بعد رحيله، موضحًا: “أتمنى أن يكرمه النادي بشكل رائع قبل رحيله. لقد اتخذ قراره وأتمنى له التوفيق في مسيرته”.