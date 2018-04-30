توتنهام يهزم واتفورد ويحافظ على مركزه الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام فوزًا ثمينًا على ضيفه واتفورد، الإثنين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، في ختام مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل الإنجليزيان ديلي آلي وهاري كين هدفي توتنهام في الدقيقتين 16 و48 على التوالي.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 71 نقطة في المركز الرابع، متأخرًا بنقطة وحيدة عن ليفربول الرابع الذي لعب مباراة أكثر، ومتقدمًا بـ 5 نقاط عن تشيلسي الخامس.

في حين تجمد رصيد واتفورد عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأنهى ديلي آلي، لاعب توتنهام، صيامه التهديفي في ملعب ويمبلي، إذ لم يسجل على ملعب فريقه في آخر 10 مباريات لعبها في ويمبلي، الموسم الحالي.

في حين وصل هاري كين إلى 105 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا، في أول 150 مباراة، في تاريخ المسابقة.

ولا يتفوق في هذا الصدد على كين، سوى الأسطورة، آلان شيرار، برصيد 121 هدفًا خلال أول 150 مباراة، ثم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (102)، ثم الهولندي رود فان نيستلروي (95)، والفرنسي تيري هنري (92).