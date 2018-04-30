هل يغيب لوكاكو عن مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؟.. مورينيو يجيب

خرج روميلو لوكاكو، هداف مانشستر يونايتد، من الملعب خلال فوز فريقه 2-1 على ضيفه آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، ولا يعرف مدربه جوزيه مورينيو ما إذا كان سيكون لائقًا للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد.

وغادر لوكاكو، الذي سجل 27 هدفًا في كافة المسابقات هذا الموسم، الملعب في الدقيقة 50 وشارك بدلاً منه ماركوس راشفورد وسيلتقي يونايتد مع تشيلسي، الفريق السابق للوكاكو، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 19 مايو آيار المقبل في ويمبلي.

وقال مورينيو للصحفيين: “لا أدري هل سيبتعد عن المباريات أو هل إنه ليس على ما يرام.

“إنه يريد المشاركة دوما ولا يتعب أبدًا. عندما يعاني من آلام بسيطة لا يبالي. لا يزال يريد المشاركة.

“لذلك تمهلنا قبل استبداله على الفور وقد قمنا بذلك لأنه لم يتمكن من مواصلة اللعب.

“لكن هناك ثلاثة أسابيع قبل المباراة النهائية لذلك دعونا ننتظر ونرى. أعلم أنه أصيب في قدمه ولكني لا أعرف أكثر من ذلك”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “لا أعتقد أنها إصابة خطيرة أو أتمنى ألا تكون كذلك.. أتمنى ألا تتسبب تلك الإصابة في ابتعاده عن الملاعب والغياب عن المباراة التي سنلعبها بعد ثلاثة أسابيع.

“لكني لا أدري. أنا لا أتعجل الأخبار الجيدة أو السيئة بعد أي مباراة بخصوص أي لاعب مصاب بل أنتظر بعض الوقت”.

وقال مورينيو، إن النادي بات قريبًا من الاتفاق مع مواطن لوكاكو، مروان فيلايني، الذي أحرز هدف الفوز على آرسنال بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع، على توقيع عقد جديد.

وأوضح: “أريد استمراره وكذلك النادي وأعتقد أنه سيبقى ونحن اقتربنا من حسم الأمر”.