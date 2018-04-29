ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على آرسنال (صورة)

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على منافسه آرسنال وخطف نقاط المباراة، في قمة مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وسجًل بول بوغبا ومروان فيلايني هدفي مانشستر يونايتد، في حين سجل هنريك مخيتريان هدف آرسنال الوحيد.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 77 نقطة، وظل في المركز الثاني.

في حين تجمد رصيد آرسنال عند 57 نقطة وظل أيضًا في المركز السادس.

يشار إلى أن مانشستر سيتي قد حقق اللقب ويملك 93 نقطة.

ويأتي ليفربول في المركز الثالث وفي رصيده 72 نقطة، لكنه لعب مباراة أكثر من مانشستر يونايتد، ومباراتين من توتنهام الرابع الذي يملك 68 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.