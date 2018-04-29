تغريم حافلة آرسنال في مدينة مانشستر لوقوفها في مكان ممنوع

غرَّمت الشرطة البريطانية في مدينة مانشستر حافلة فريق آرسنال مبلغ 60 جنيهًا إسترلينيًا لكونها كانت متوقفة في مكان ممنوع قرب فندق الفريق قبل الذهاب إلى ملعب أولد ترافورد للعب اللقاء أمام مانشستر يونايتد، والذي خسره الفريق 2-1 .

ولم يشفع للحافلة كونها لفريق زائر، ولا وداعية المدرب الفرنسي أرسين فينغر في أولد ترافورد، حيث ردّدت جماهير مانشستر يونايتد بصوت واحد:”آرسين فينغر لا ترحل”، ربما لرغبتها برؤيته خاسرًا أمام فريقه.

وفاز مانشستر يونايتد باللقاء 2-1 ليحقق البرتغالي جوزيه مورينيو 19 نقطة من مواجهة الكبار في إنجلترا، وهم: مانشستر سيتي، وتوتنهام، وليفربول، وآرسنال، وتشيلي، من أصل 30 نقطة ممكنة، ليكون ثاني مدرب في تحقيق النقاط بعد السير أليكس فيرغيسون الذي حقق 20 نقطة موسم 2011-2012 .

وخسر آرسنال للمرة السادسة على التوالي خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليودّع المدرب الفرنسي برقم سلبي، حيث لم يخسر الفريق 6 لقاءات متتالية خارج ملعبه منذ 1966، كما جمع نقاطًا أقل من المواسم السابقة، وفقد كل حظوظه في لعب دوري أبطال أوروبا عبر الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتبق له سوى طريق الفوز بالدوري الأوروبي.

وتمكن مورينيو من هزيمة أرسين فينغر ذهابًا وإيابًا، وهو إنجاز لم يحققه أي مدرب لمانشستر يونايتد سوى السير أليكس فيرغيسون ، كما زكَّى أيضّا تفوقه على غريمه حيث واجهه 19 مرة، وحقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل 7 مرات، وخسر مرتين فقط .