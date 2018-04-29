مانشستر يونايتد ينتزع فوزًا قاتلًا على آرسنال في الدوري الإنجليزي

حسم مانشستر يونايتد مباراته أمام ضيفه آرسنال، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، وتغلّب عليه 2/1، في قمة مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد سبّاقًا إلى التسجيل عبر لاعبه الفرنسي بول بوغبا، بعد أن استغل كرة مرتدة من القائم سدّدها التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 16.

ونجح الأرميني هنريك مخيتريان بتسجيل هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 51، بعدما استغل تمريرة من غرانيت تشاكا، ليسدّد على يمين الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وقبل لحظات على نهاية المباراة خطف البلجيكي مروان فلايني هدف الفوز لمانشستر يونايتد بضربة رأس بعد تمريرة متقنة من أشلي يونغ.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 77 نقطة، وظل في المركز الثاني، في حين تجمّد رصيد آرسنال إلى 57 نقطة في المركز السادس.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، والسير أليكس فيرغسون مدرب الفريق الأسبق، في وداع آرسين فينغر مدرب آرسنال، الذي خاض آخر مباراة مع آرسنال ضد مانشستر يونايتد، عقب ما يقرب من 22 عامًا مع الغانرز.