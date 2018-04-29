أهداف مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. بول بوغبا يباغت الغانرز ومخيتريان يتعادل وفيلايني يتقدم (فيديو)

باغت الفرنسي بول بوغبا لاعبي الغانرز وسجل الهدف الأول في المباراة التي تجمع مانشستر يونايتد وآرسنال في قمة مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وبدأ بوغبا هجمة لمانشستر يونايتد ثم مرر الكرة إلى روميلو لوكاكو الذي مررها عرضية إلى أليكسيس سانشيز ليسددها برأسه في القائم، لكنها ارتدت إلى بوغبا ليسددها بسهولة في الدقيقة 16.

وتعادل الأرميني هنريك مخيتريان لآرسنال في الدقيقة 51، بتسديدة على يسار الحارس الإسباني دافيد في خيا، بعد تمريرة من غرانيت تشاكا.

ورفض مخيتريان الاحتفال بالهدف إذ أنه لعب لمانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى آرسنال في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وخطف البلجيكي مروان فيلايني الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 91 بضربة رأس مستغلًا كرة متقنة من أشلي يونغ.

وهذه آخر مباراة للمدرب الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال ضد مانشستر يونايتد بعد أن أعلن قبل أيام أنه سيستقيل من منصبه في نهاية الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 74 نقطة، فيما يملك آرسنال 57 نقطة في المركز السادس، علمًا أن مانشستر سيتي حسم اللقب لصالحه.