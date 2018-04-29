مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. كيف تدور المواجهة الأخيرة بين مورينيو وفينغر؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة الكروية المثيرة التي تجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال في الجولة الـ 36 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصدر المشهد العنوان الأبرز بمواجهة ربما تكون الأخيرة بين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، وغريمه الذي دائماً يرتبط معه بأزمات عديدة الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، والذي أعلن رحيله عن منصبه وربما يتجه لعمل إداري مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقابل الثنائي في العديد من المواجهات الكروية المثيرة سواء حين كان مورينيو مدرباً لتشيلسي أو المانيو في مواجهة فينغر، مدرب آرسنال التاريخي.

ويستعرض “إرم نيوز” ملامح المواجهة الأخيرة بين مورينيو وفينغر وأبرز تاريخ الخلافات بينهما.

تاريخ المواجهات

يرتبط مورينيو وفينغر بتاريخ طويل من المواجهات منذ بزوغ نجم المدرب البرتغالي في سماء التدريب وعمله في إنجلترا.

وتقابل كلا المدربين في 18 مباراة، وفاز مورينيو 9 مرات وتفوق فينغر مرتين وتعادلا 7 مرات؛ ما يعكس التتفوق الواضح لمورينيو.

إرث الخلافات

دخل مورينيو وفينغر أكثر من مرة في إرث من الخلافات وحرب كلامية شرسة وواسعة منذ فوز مورينيو مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2004 – 2005 حين اتهم فينغر نظيره مورينيو بالأداء الدفاعي الممل ورد مورينيو بعنف واتهم فينغر بأنه شخص مريض وينظر لمنازل الآخرين.

واستمرت الحرب الكلامية في عام 2007 انتقد فينغر الإمكانيات المالية الضخمة لتشيلسي بفرمان مورينيو وهاجم فينغر -أيضاً- رحيل اللاعب الإسباني خوان ماتا من تشيلسي لمانشستر يونايتد.

واشتبك الثنائي على الخط في مباراة تشيلسي وآرسنال والتي انتهت بفوز البلوز بثنائية دون رد؛ ما أدى إلى جدل واسع وأبدى فينغر أسفه الشديد على هذا التصرف.

موقف الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة من 34 مباراة وله مباراة مؤجلة.. وحصد المانيو 23 انتصارًا وتعادل 5 مرات وخسر 6 مباريات وسجل الفريق 65 هدفًا واستقبل 26 هدفًا وهو ثاني أقوى دفاع.

ويحتل آرسنال المركز السادس بقيادة فينغر برصيد 57 نقطة من 34 مباراة وحصد الفريق 17 انتصارًا وتلقى 11 هزيمة وتعادل 6 مرات وسجل آرسنال 66 هدفاً وهو ثالث أقوى هجوم بالدوري بالتساوي مع توتنهام بجانب أنه استقبل 46 هدفاً وهو أضعف دفاع بين الفرق السبع الأولى بالبريمييرليغ.

أسلحة مورينيو

يعتمد مورينيو على أسلحته في طريقته المعهودة 4-2-3-1 ، ويعوّل المدرب البرتغالي على الحارس الإسباني دافيد دي خيا المتألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

ويراهن مورينيو على صلابة دفاعه بوجود الرباعي كريس سمولينغ وفيل جونز وأنتونيو فالنسيا وأشلي يونغ، بجانب ثنائي الارتكاز نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا بخلاف مثلث صناعة اللعب وخاصة الفرنسي بول بوغبا الذي يجيد أداء دور المركز 10 ومعه الجناحان أليكسيس سانشيز وجيسي لينجارد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

أوراق فينغر

يعوّل المدرّب الفرنسي آرسين فينغر على تقديم عرض قوي مع التجهيز والإعداد لمباراة أتلتيكو مدريد الإسباني بالدوري الأوروبي.

ويعتمد فينغر على تشكيلة تضم الحارس بيتر تشيك وأمامه الرباعي روب هولدينغ وشكودران موستافي وهيكتور بيلرين وسياد كولاشيناك للدفاع مع ثنائي الارتكاز آرون رامسي وغرانيت تشاكا ومثلث صناعة اللعب إليكس آيوبي وريس نيلسون وداني ويلبك مع المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ.

مواجهة خاصة

تبدو هناك مواجهة خاصة للتشيلي أليكسيس سانشيز بعد سنوات من الارتباط مع آرسنال ضد الغانرز وبقميص مانشستر يونايتد.

وأشعل سانشيز المواجهة من خلال تأكيده أن شعبية مانشستر يونايتد أكبر بكثير من آرسنال وتحدث المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال، عن سانشيز قائلًا: ” كان لاعبًا مهمًا لنا ولكن لكل شخص أولوياته وطموحاته”.

وأكد المدرب آرسين فينغر أن مواجهة سانشيز غريبة بكل المقاييس؛ لأنه ارتبط بسنوات مع آرسنال وثمة تركيز مع الفريق.

ولم يقدم سانشيز الأداء المنتظر مع مانشستر يونايتد رغم مشاركته في 14 مباراة بواقع 1181 دقيقة وسجل اللاعب 3 أهداف وصنع 5 أهداف.