رسميًا.. البرازيلي فيرمينو يوقّع عقدًا “طويل الأجل” مع ليفربول (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، توقيع المهاجم الكروي البرازيلي روبيرتو فيرمينو على عقدٍ طويل الأجل مع النادي.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني،”وافق روبرتو فيرمينو اليوم على شروط عقدٍ جديدٍ طويل الأمد مع نادي ليفربول لكرة القدم، وقام بالتوقيع عليه”، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه.

وفي تصريح لموقع النادي، قال فيرمينو (26 عامًا):”لقد كان قرارًا سهلًا، والنادي تعامل معي بطريقة رائعة، وقد تطوّرت كثيرًا هنا في عملي، وتلقيت الدعم من الفريق بأكمله، وأنا سعيد جدًا هنا”.

وأضاف:”كل شيء هنا يناسبني بأفضل طريقة ممكنة، وزملائي في الفريق رائعون، وأنا مُمتن للغاية لتمكني من اللعب معهم في هذا النادي”.

وأوضح فيرمينو، بالقول:”أُحب اللعب لفريق ليفربول، والمشجعون ممتازون ورائعون من خلال دعمهم لنا طوال الطريق، وهم يدعموننا طوال المباريات، كما أن العمل الذي يقومون به أثناء المباراة أمر رائع”.

وفيما يتعلق بمدرب الفريق الألماني يورغن كلوب، قال فيرمينو:”لقد ساعدني كلوب كثيرًا بعد مجيئه إلى هنا، وقد تطورنا كثيرًا، والآن نحن نظهر ذلك مع خلال النتائج على أرض الملعب”.

