مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. مورينيو وأليكس فيرغسون يكرمان آرسين فينغر (فيديو)

استقبلت جماهير مانشستر يونايتد، آرسين فينغر المدير الفني لنادي آرسنال، بالتصفيق، وذلك في آخر مباراة سيخوضها على ملعب أولد ترافورد بعد قراره بإنهاء مسيرته مع الفريق اللندني.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، والسير أليكس فيرغسون مدرب الفريق الأسبق، في وداع فينغر، وقاما بتكريمه قبل المباراة.

وتتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة الكروية المثيرة التي تجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال في الجولة الـ 36 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصدر المشهد العنوان الأبرز بمواجهة ربما تكون الأخيرة بين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، وغريمه الذي دائمًا يرتبط معه بأزمات عديدة الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، والذي أعلن رحيله عن منصبه وربما يتجه لعمل إداري مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقابل الثنائي في العديد من المواجهات الكروية المثيرة سواء حين كان مورينيو مدربًا لتشيلسي أو المانيو في مواجهة فينغر، مدرب آرسنال التاريخي.