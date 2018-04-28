بعد تعادل ليفربول وستوك سيتي.. محمد صلاح يؤجل رقمًا قياسيًا وينال آخر سلبيًا

لم يسجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مباراة فريقه أمام ستوك سيتي، اليوم السبت، ليتعادل الفريقان سلبيًا بالجولة الـ36 للدوري الإنجليزي، ليهدر عدة أرقام قياسية كان ينتظرها الجمهور من أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ورغم عدم تسجيل صلاح في مباراة اليوم، لكنه ظل متصدرًا لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن هاري كين، مهاجم توتنهام الذي يواجه واتفورد، يوم الإثنين.

وما زالت الفرصة مواتية للنجم المصري؛ لتحطيم الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي في موسم واحد، بالجولتين المقبلتين ضد فريقي تشيلسي وبرايتون.

وفرّط صلاح في معادلة الرقم القياسي لصاحب أكبر سلسلة تهديفية بتاريخ ليفربول على ملعب “آنفيلد” (8 مباريات متتالية)، والذي يحمله، لويس سواريز فرناندو توريس وروجر هانت.

Mohamed Salah: Has now missed 21 clear-cut goalscoring opportunities in the Premier League this season, more than any other player. Imagine how many more goals he could have scored… pic.twitter.com/0tsgC2FVoO — WhoScored.com (@WhoScored) April 28, 2018

وفشل نجم ليفربول في التسجيل للمرة الأولى على ملعب آنفيلد منذ قرابة أربعة أشهر، وتحديدًا منذ 123 يومًا، حين فاز ليفربول على سوانزي (5-0) بالبوكسينغ داي يوم 26 ديسمبر.

وأضاع صلاح فرصة مؤكدة من انفراد تام بحارس ستوك بالشوط الأول، ليهدر حتى الآن 21 فرصة محققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر بالمسابقة.

All square in a tense encounter at Anfield – and Mo Salah must wait for another chance to break the #PL scoring record #LIVSTK pic.twitter.com/UaFqpokSA6 — Premier League (@premierleague) April 28, 2018

ورفع ليفربول رصيده إلى 72 نقطة من 36 مباراة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن توتنهام الرابع الذي لعب 34 مباراة فقط، فيما رفع ستوك رصيده إلى 30 نقطة في المركز 18، واقترب أكثر من دوري القسم الثاني.