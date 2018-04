بعد تعادل ليفربول وستوك سيتي.. محمد صلاح يؤجل رقمًا قياسيًا وينال آخر سلبيًا

لم يسجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مباراة فريقه أمام ستوك سيتي، اليوم السبت، ليتعادل الفريقان سلبيًا بالجولة الـ36 للدوري الإنجليزي، ليهدر عدة أرقام قياسية كان ينتظرها الجمهور من أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ورغم عدم تسجيل صلاح في مباراة اليوم، لكنه ظل متصدرًا لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن هاري كين، مهاجم توتنهام الذي يواجه واتفورد، يوم الإثنين.

وما زالت الفرصة مواتية للنجم المصري؛ لتحطيم الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي في موسم واحد، بالجولتين المقبلتين ضد فريقي تشيلسي وبرايتون.

وفرّط صلاح في معادلة الرقم القياسي لصاحب أكبر سلسلة تهديفية بتاريخ ليفربول على ملعب “آنفيلد” (8 مباريات متتالية)، والذي يحمله، لويس سواريز فرناندو توريس وروجر هانت.

Mohamed Salah: Has now missed 21 clear-cut goalscoring opportunities in the Premier League this season, more than any other player.

Imagine how many more goals he could have scored… pic.twitter.com/0tsgC2FVoO

— WhoScored.com (@WhoScored) April 28, 2018