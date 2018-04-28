مباراة ليفربول وستوك سيتي.. كيف أضاع محمد صلاح هذه الفرصة؟ (فيديو)

أضاع النجم المصري محمد صلاح فرصة خطيرة، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ستوك سيتي، على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصلت الكرة إلى محمد صلاح ليقترب من مرمى ستوك سيتي بشكل كبير، دون أي رقابة من مدافعي الفريق المنافس، لكن صلاح سدد على يسار الحارس جاك بوتلاند في الدقيقة الرابعة، وسط استغراب المشجعين.

وأصبح محمد صلاح صاحب الـ43 هدفًا على بعد 4 أهداف فقط من الرقم القياسي للاعب من ليفربول يسجل في كل البطولات الذي يحمله ريان راش برصيد 47 هدفًا في موسم 1983/1984.