الدوري الصيني قد يجعل آرسين فينغر صاحب أعلى راتب في العالم

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب الفرنسي آرسين فينغر قد يصبح المدرب الأعلى أجرًا بين المدربين حال انتقاله إلى الدوري الصيني.

وأعلن فينغر قبل أيام أنه سيتنحّى عن آرسنال نهاية الموسم الحالي، عقب ما يقرب من 22 عامًا مع الفريق اللندني.

وأوضحت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن فينغر تلقّى عرضًا من نادٍ صيني يحصل بموجبه المدرب الفرنسي على 24 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.

والإيطالي مارتشيلو ليبي مدرب المنتخب الصيني هو المدرب الأعلى أجرًا في الوقت الحالي، ويحصل على 24 مليون جنيه إسترليني، وسيتساوى معه فينغر حال الموافقة على العرض الصيني المقدّم.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الفريق الصيني الذي تقدّم بعرض للتعاقد مع فينغر.

ويحصل فينغر البالغ من العمر 69 عامًا على مبلغ 8 ملايين إسترليني بموجب عقده مع آرسنال.

وأضافت الصحيفة أن فينغر يفضّل التدريب في الدوري الفرنسي أو الإسباني، لأنه يرغب بقيادة فريق يساعده على التطور.