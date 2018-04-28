مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. فينغر ينتظر استقبالًا لائقًا في أولد ترافورد

يقوم الفرنسي آرسين فينغر بزيارته الأخيرة لملعب أولد ترافورد معقل الغريم مانشستر يونايتد كمدرب لآرسنال الأحد المقبل في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لينهي صراعًا دام 22 عامًا حضره من دكة البدلاء.

ومنذ خسارته أول لقاء في أولد ترافورد في 1996 بنتيجة 1/0 بدأ صراعه من السير أليكس فيرغيسون والذي استمر بينهما 16 عامًا لغاية اعتزال الأسطورة الأسكتلندي في صيف 2013.

وقال فينغر عن الزيارة الأخيرة لملعب أولد ترافورد:”لا أعرف نوع الاستقبال الذي سأحصل عليه، وكانت بعض المعارك العظيمة طيلة 22 عامًا، وإن حصلت على استقبال جيد سأكون سعيدًا”.

وأشاد المدرب الفرنسي بالجيل السابق للفريق المنافس، حيث قال: “مانشستر يونايتد نادٍ عظيم، حين أنظر للخلف كان لديهم فريق رائع غيغز سكولز بيكهام رونالدو وروني، جيل من الشباب، ثم ترى ما فعلوه بعد ذلك، وهناك يظهر نوع التحدي الذي واجهناه، كان لديهم فريق لا يصدق، وأنا حاليًا أدرك ذلك جيدًا أفضل مما كنت عليه حينها”.

وأكد فينغر ما قاله الرئيس السابق لمانشستر يونايتد مارتن إدوارد بشأن خلافته لفيرغيسون في العام 2001 حين كان يفكر في الاعتزال، وقال:”نعم قابلت إدوارد وجاء الكثير من الناس للقائي، لكنني كنت وفيًا للنادي، وكمحايد من الأحسن أن كل شيء ظل سرّيًا، ولم يحدث شيء، وكنا سنفقد إحدى أكبر المنافسات العظيمة في كرة القدم الحديثة”.

ولم ينسَ فينغر الحديث عن منافسه الآخر المدرب الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو، وقال مبتسمًا للصحفي:”لا تجرني إلى معارك جديدة، أريد أن أخرج بسلام، إنه مدير فني رائع”.