لاعب مانشستر يونايتد السابق يحلم بمنافسة سيتي الموسم المقبل

قال ويس براون مدافع مانشستر يونايتد السابق إن فريقه أظهر علامات على التحسن في آخر موسمين، لكنه بحاجة لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل المدرب جوزيه مورينيو إلى أولد ترافورد في 2016، وفاز بكأس الرابطة ليصبح أول مدرب في تاريخ يونايتد يتوّج بلقب كبير في موسمه الأول.

كما تُوج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي العام الماضي، لكن الفريق عجز عن اتباع أسلوب هجومي، كما تتوق الجماهير منذ رحيل أليكس فيرجسون في 2013.

وقال براون (38 عامًا) خلال حدث دعائي في بنغالورو:”منذ أن وصل مورينيو حصلنا على بعض الألقاب، إنه مدرب مختلف وبالتالي يتبع أسلوبًا مختلفًا”.

ورغم الخروج من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا يرى براون أن فريق مانشستر يونايتد حقق نتائج جيدة في الدوري، وكأس إنجلترا هذا الموسم.

وتابع:”نحن في المركز الثاني مجددًا بالدوري، وتأهلنا لنهائي كأس إنجلترا، لذا فإن مورينيو يقوم بعمل جيد، ونحن نتحسّن في كل موسم، ونتمنى أن يقترب أكثر من مانشستر سيتي إن لم يتوّج بلقب الدوري في الموسم المقبل”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بفارق 16 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي بطل الدوري، لكنه في مركز أفضل من الموسم الماضي عندما أنهى المسابقة في المركز السادس.

وأضاف براون الفائز بـ 5 ألقاب للدوري مع مانشستر يونايتد:”أنا متأكد من أن مورينيو يريد تحسين تشكيلته، وسيضم بعض العناصر حتى وإن اضطُر للاستغناء عن البعض، وأعتقد أن المنافسة ستكون أكثر صعوبة في الموسم المقبل”.