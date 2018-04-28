رودجرز مندهش من ارتباط جيرارد بتدريب رينجرز وكلوب يدعمه

عبّر بريندان رودجرز عن دهشته، بينما أبدى يورغن كلوب دعمه فكرة تولي ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق تدريب فريق رينجرز في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.

وعمل جيرارد (37 عامًا) مدربًا بأكاديمية ليفربول للمواهب بعد اعتزاله في 2016 وعبر لاعب الوسط السابق عن رغبته في خوض مجال التدريب.

وتكهنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن رينجرز جهّز عرضًا لجيرارد من أجل تدريب الفريق رغم عدم امتلاكه خبرة مباشرة في كرة القدم الاسكتلندية.

وسيكون جيرارد مطالبًا بإحياء أمجاد رينجرز الذي كان أنجح أندية اسكتلندا قبل تعثره بسبب مشاكل مالية في السنوات الأخيرة.

وحال تولى المهمة سيكون جيرارد ندًا مباشرًا لرودجرز مدربه السابق في ليفربول والذي يقود سيلتيك حاليًا وهو الغريم الأزلي لرينجرز في غلاسكو.

وقال رودجرز الذي درّب جيرارد خلال 3 أعوام في ليفربول: “اندهشت قليلًا عندما شاهدت التقارير. إذا كانت التكهنات صحيحة فربما يكون جيرارد قد شعر بأنه النادي المناسب له”.

وأضاف “لطالما أراد أن يكون مدربًا والخطوة الأولى تأتي عندما تشعر أن الوقت يناسبك وكذلك النادي”.

وفي المقابل لم يندهش كلوب مدرب ليفربول الحالي من هذه التقارير.

وقال المدرب الألماني: “أتخيل أن الأندية مهتمة بالتعاقد مع ستيف وسندعمه في أي خطوة سيتخذها وطالما أنه لن يدرب إيفرتون أو مانشستر يونايتد سنساعده إذا كانت لديه أسئلة”.