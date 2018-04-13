ستيفن جيرارد: محمد صلاح هو البطل الجديد لليفربول

أشاد النجم الإنجليزي المعتزل ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول باللاعب المصري المتألق محمد صلاح مهاجم الريدز.

وأوضح جيرارد القائد السابق لليفربول أن محمد صلاح هو البطل الجديد في ملعب أنفيلد الخاص بنادي ليفربول.

وسجل محمد صلاح 39 هدفًا وصنع 13 في 44 مباراة مع ليفربول ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وقاد الريدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن جيرارد (37 عامًا) قوله: “ليفربول يلعب مع بطل جديد”.

وأضاف جيرارد: “أرقامه رائعة، وسجل عدة أهداف رائعة”.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول الصيف الماضي قادمًا من روما مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، ليصبح النجم الأول للفريق وواحدًا من أفضل اللاعبين على مستوى العالم حاليًا.

وقاد صلاح ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين في مرمى مانشستر سيتي، وستجرى القرعة اليوم الجمعة، وسيكون الريدز إلى جانب ريال مدريد وبايرن ميونخ وروما في المربع الذهبي.