إصابة ساديو ماني تربك حسابات يورغن كلوب قبل مباراة ليفربول وستوك سيتي

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة ليعلن التشكيلة التي ستستضيف ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت بعد إصابة ساديو ماني.

وتعرّض الجناح السنغالي لإصابة في الفخذ خلال الفوز 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، كما تعرّض أليكس أوكسليد-تشامبرلين لإصابة في أربطة الركبة خلال المباراة ذاتها أنهت موسمه.

وقال المدرب الألماني إن إصابة ماني “ليست خطيرة”، وإن الجناح السنغالي “كان يزور أحد أصدقائه في مستشفى ليفربول أمس الخميس”.

وأضاف كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ستوك “ساديو كان يزور أحد أصدقائه في المستشفى، وبالطبع يوجد شيء ما لكنه ليس خطيرًا، وهناك فرصة لمشاركته غدًا لكن يجب انتظاره.

وتابع:”أفضل الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، وعانينا من بعض الأشياء الصغيرة جراء مواجهة روما، ويجب الدفع بتشكيلة قوية من أجل الفوز، ولن نريح اللاعبين، ونحن نخوض مباريات أيام الثلاثاء، ثم السبت، والأربعاء، لذلك قد ندفع بنفس تشكيلة اللاعبين لو كانت حالتهم جيدة، لن تكون هناك تغييرات كثيرة لأنها مباراة مهمة في الدوري للفريقين”.

ولم يضمن ليفربول بعد أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وسيواجه تشيلسي في لندن صاحب المركز الخامس الذي يمكن أن يتجاوز ليفربول في الترتيب.

ولا يمكن لليفربول الاعتماد على آدم لالانا وإيمري تشان لعدم جاهزيتهما، ويملك كلوب ثلاثة لاعبين فقط في خط الوسط لمواجهة فريق يصارع من أجل النجاة من الهبوط.

وأضاف كلوب:”تشيلسي يمكن أن يفوز بكافة مبارياته المتبقية، ونحتاج للتأكد من أن ذلك لن يكون كافيًا (له لضمان أحد المراكز الأربعة الأولى في الترتيب)، نحتاج هذه النقاط بشدة مثل ستوك”.