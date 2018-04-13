ساديو ماني أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اختير المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في جولة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر موقع “تويتر”، إن ماني نال جائزة لاعب جولة الإياب من ربع النهائي.

وتفوق اللاعب السنغالي على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس، الذي سجل هدفين في الفوز 3/1 على ريال مدريد، والهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ، والبوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، الذي سجل هدفًا في الفوز 3/0 على برشلونة.

وكان ليفربول قد جدد فوزه على مانشستر سيتي ليفوز بنتيجة إجمالية 5/1، علمًا أن القرعة أوقعته مع روما في نصف النهائي.