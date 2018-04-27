كونتي ينضم لمورينيو في الدفاع عن تشيلسي بشأن محمد صلاح

انضم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى غريمه التقليدي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الدفاع عن طريقة تعامل تشيلسي مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي تألق منذ رحيله عن استاد ستامفورد بريدج قبل عامين.

وتطرق كونتي مدرب تشيلسي الحالي ومورينيو المدرب السابق للفريق إلى موضوع صلاح الذي فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الموسم الجاري، بعدما قال المدرب البرتغالي إن قرار إعارة اللاعب المصري إلى فيورنتينا الإيطالي كان قرار النادي ولم يكن قراره بمفرده.

وقال كونتي: إنه من المستحيل توقع كيف سيكون مستوى اللاعبين مستقبلًا.

وسجل صلاح 43 هدفًا لليفربول في كل المسابقات هذا الموسم، منها هدفان في الفوز الكبير على روما 5-2 بذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وقال كونتي: “هذا ليس سهلًا، لأني أعتقد أنه ينبغي علينا أن نقارن صلاح بمستواه منذ أربعة إلى خمسة أعوام ومستواه اليوم، صلاح الحالي تحسن وتطور كثيرًا. لقد طوّر مستواه واكتسب خبرة في إيطاليا كانت مهمة كثيرًا له”.

وأضاف: “الآن، إنني متأكد أنه لاعب مختلف مقارنةً بالماضي”.

وقال مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي لشبكة ئي.اس.بي.ان: “الجماهير تتحدث عن أنني قمت ببيع صلاح بل العكس، أنا من جلبت صلاح. أنا من أبلغت تشيلسي بشراء صلاح… لكنه جاء إلى الفريق وهو صغير السن ولم يكن جاهزًا من الناحية البدنية والذهنية. كان تائهًا من الناحية الاجتماعية والثقافية وكل شيء كان صعبًا بالنسبة له”.

ويتهم البعض مورينيو بعدم منح صلاح الفرصة حين ظهر في مرات معدودة خلال 12 شهرًا فقط، قال اللاعب خلالها إنه لم يتحدث كثيرًا مع المدرب.

وتحمّل مورينيو، اليوم الجمعة، المسؤولية عن عدم منح صلاح وقتًا كافيًا في تشيلسي، لكنه قال إنه وفّر له سبيلًا للتطور.

وقال المدرب البرتغالي: “لم يكن يلعب كثيرًا، وهذه مسؤوليتي كمدرب وقررنا أنه من الأفضل إعارته ليتمكن من اللعب لينمو ويصبح أقوى”.

وأضاف: “مرةً أخرى داخليًا ومع الإدارة والمدير الفني اعتقدنا أن الكرة الإيطالية قد تكون جيدة له للتطور. ذهب إلى فيورنتينا (معارًا في فبراير/ شباط 2015). بعد ذلك تركت النادي”.

وعاد صلاح لتشيلسي من فيورنتينا قبل أن ينضم لروما معارًا أيضًا في أغسطس/ آب 2015. وفي أغسطس/ آب 2016، وقّع اللاعب المصري بشكل دائم لفريق العاصمة الإيطالية، وذلك بعد تسعة أشهر من رحيل مورينيو عن تشيلسي.

واشترى ليفربول صلاح في يونيو/ حزيران الماضي مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني (50.88 مليون دولار).

وقال مورينيو: “إنني أثني على صلاح ويورغن كلوب والفريق وإنني سعيد للغاية له. إنه لاعب رائع وهو يعرف أني أهتم به كثيرًا”.