لويس هاميلتون: فينغر دعاني للتدرب مع آرسنال

على هامش سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، تحدث بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون عن إعجابه بآرسين فينغر مدرب نادي آرسنال اللندني الذي يشجعه وقال إن المدرب الفرنسي دعاه للتدرب مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال هاميلتون سائق فريق مرسيدس لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية في بريطانيا: “سنحت لي فرصة اللقاء معه مرتين أو نحو ذلك”.

وأضاف السائق البريطاني: “دعاني للتدرب مع لاعبي الفريق وهو ما لم أتمكن من القيام به حتى الآن لكنه كان دائمًا ودودًا وكان من الممتع حقًا لقاء رئيس فريقنا”.

وعبّر هاميلتون، الذي يقول إنه يشجع آرسنال منذ أن كان طفلًا في الخامسة، عن إعجابه بالتزام المدرب الفرنسي طويل الأمد مع آرسنال والذي استمر على رأس جهازه الفني لأكثر من 20 عامًا.

وقال بطل العالم 4 مرات عن ذلك: “أظهر الولاء للنادي خلال فترات نجاحات وتراجع الفريق وخلال فترات تعرض فيها للإشادة والانتقادات، كما أن التزامه بقيمه والاستمرار في النضال من أجل أفكاره كان شيئًا رائعًا فعلًا حسبما أعتقد”.

وسينتهي ارتباط فينغر بآرسنال في نهاية الموسم الحالي ولم يعلن النادي بعد عن بديل للمدرب الفرنسي المخضرم.

وينتهي عقد هاميلتون مع مرسيدس في نهاية العام الحالي لكن هاميلتون قال إنه وفريقه ملتزمان بالاستمرار رغم عدم التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

وقال هاميلتون في باكو عن ذلك: “أوضحت أنا تمامًا وأوضحوا هم تمامًا أنهم يريدون الاستمرار في هذه الشراكة ولذا فإن الأمر سيكون سهلًا تمامًا”.

وبعد أول 3 جولات من الموسم يحتل هاميلتون المركز الثاني في قائمة السائقين برصيد 45 نقطة، متخلفًا بفارق 9 نقاط عن الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري.

وفي قائمة الصانعين يحتل مرسيدس المركز الأول برصيد 85 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة على فيراري.