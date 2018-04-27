لويس فان غال مرشح جديد لخلافة فينغر في آرسنال

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة أن المدرب الهولندي لويس فان غال أصبح ضمن المرشحين لتولي تدريب نادي آرسنال، وخلافة الفرنسي آرسين فينغر.

وأعلن فينغر الجمعة الماضي أنه سيترك آرسنال في نهاية الموسم الحالي، وهو ما فتح أبواب التكهنات حول هوية المدرب الجديد.

وارتبط الإسباني لويس إنريكي بتولي تدريب آرسنال، لكن تقارير جديدة قالت إن فان غال أصبح مرشحًا كذلك لتولي تدريب الغانرز.

ونقل موقع “سبورت1” الألماني عن فان غال قوله: “مازلت أحصل على عروض كثيرة”.

وأضاف أن “بعض الناس قد لا يعجبهم ذلك، لكني أملك عرضًا لا يمكن رفضه، لذا لا يمكنني القول إن مسيرتي التدريبية قد انتهت”.

وأُقيل فان غال من تدريب مانشستر يونايتد صيف العام 2016 بعد انتقادات شديدة لطريقة لعب الفريق تحت قيادته.

وسبق لفان غال أن درّب فرق أياكس وبرشلونة وألكمار وبايرن ميونخ والمنتخب الهولندي.

وقال فان غال البالغ من العمر 66 عامًا: “إذا لم أحصل على نادٍ حتى يوليو أو أغسطس، يمكنكم أن تتأكدوا بأنني لن أعود”.

في حين أشارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية إلى أن حالة من الذعر أصابت جماهير آرسنال، بسبب ربط فان غال بالغانرز.