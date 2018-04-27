هودجسون يتمنى استمرار إقامة مباريات إنجلترا على ويمبلي

أعلن روي هودجسون مدرب منتخب إنجلترا السابق تأييده قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ببيع استاد ويمبلي اللندني الشهير، لكنه تمنى أن يظل الاستاد مقرًا لاستضافة مباريات منتخب إنجلترا للعبة الشعبية.

ويجري الاتحاد الإنجليزي مفاوضات لبيع استاد ويمبلي للملياردير الأمريكي شهيد خان، الذي يملك نادي جاكسونفيل جاجوارز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.39 مليار دولار).

وقال هودجسون، الذي درّب منتخب إنجلترا من 2012 إلى 2016، إنه يتمنى أن يتخذ الاتحاد القرار الأفضل لصالح كرة القدم الإنجليزية.

وأضاف في تعليق بثّته شبكة “سكاي سبورتس”: “أعتقد أنه ما دام الاتحاد توصل لاتفاق فإن ذلك يستند إلى أسباب وجيهة”.

“يرى الاتحاد أن الأموال التي سيجنيها من الصفقة ستكون مفيدة وستنفق بطريقة حكيمة وتصب في صالح كرة القدم الإنجليزية… أتمنى أن تظل مباريات منتخب إنجلترا تقام على ملعب ويمبلي”.

وأوضح “كل ما أستطيع أن أقوله هو إنني من الداعمين بقوة أن يظل ويمبلي هو ملعب منتخب إنجلترا لكنني أثق كثيرًا في أن مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لا يتخذون قرارات متسرعة. وإذا كانوا يعتقدون أنه اتفاق جيد فسأقف إلى جانبهم”.

لكن كارلوس كارفالياو مدرب سوانزي سيتي عارض الصفقة.

وقال: “من وجهة نظري فإن الآثار التاريخية لا يمكن بيعها. فإذا بيع ويمبلي ألا يمكن أن تفكر بعدها في بيع ساعة بيغ بن أو قصر بكنغهام؟ من وجهة نظري فإن ويمبلي صرْح تاريخي ولا يمكن بيع الآثار.

“من وجهة نظري هذه ثقافة وحضارة.. لا تباع”.